Filistin’in kurulmasını engellemek için 19 işgal planı daha kurgulandı

İsrail bir taraftan ölüm yağdırırken diğer taraftan da Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor. İsrail güvenlik kabinesi işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu adımın ‘bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi’ amaçladığını söyledi. Böylece üç yıl içinde onaylanan yerleşim yerlerinin sayısı 69'a ulaştı. İsrail’in bu kararı, Birleşmiş Milletler’in (BM) Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin hız kazandığını ve 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria planını onaylamasını kınayarak bu adımın iki devletli çözüm umutlarını baltaladığını açıkladı.

Batı Şeria’daki tüm İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilirken İsrail yasalarına göre de illegal sayılıyor.