Filistin’in statüsü ILO’da “gözlemci devlet’’e çıktı

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Filistin'in, örgüt içindeki statüsünü 'ulusal kurtuluş hareketinden', 'gözlemci devlete' dönüştürülmesine ilişkin kararı kabul ettiği belirtildi.

ILO Yönetim Kurulu'nun Arap Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Şahir Saad'ın yanı sıra Arap ve uluslararası sendikaların temsilcilerinin katılımıyla yaptığı toplantıda aldığı karar Filistinlileri sevindirdi. Saad, kararın nihai olarak Haziran 2025'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanacağını aktardı.

Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da 'ILO tarafından tanınmanın, insan hakları ve çalışma hakları konusunda çok büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistin halkına bir umut ve onunla dayanışma göstergesi' olduğunu dile getirdi. Triangle, Filistin devletini tanımanın, sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu vurguladı.