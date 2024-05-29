Filistin’in zaferi

İsrail’in Gazze’deki kıyımı sürerken İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı. Her üç ülke de tanıma kararını tarihi bir an olarak niteledi. Böylece Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi.

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Binyamin Netanyahu yönetimi dünyanın gözü önünde Gazze’de insanlık suçuna imza atarken İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı. Böylece Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya ulaştı.

İspanya'da sosyal demokrat koalisyon hükümeti dün Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı. Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria kararı şu sözlerle duyurdu: "İspanya dönüm noktası olan, tarihi bir karar alarak, bu zamana kadar 143 olan Filistin devletini tanıyan ülkelerin arasına eklenmiştir. Tarihi bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak."

İspanya'nın, İrlanda ve Norveç'in eş zamanlı kararıyla Filistin'i tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydeden Alegria, "Bu, İspanya'nın, adalet, tutarlılık ve barış vaadiyle bağdaşan bir kararıdır" diye konuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise "Daha fazla masumun öldürülmesine izin veremeyiz. Barış için tek yoldur ve bugün bunun yürüyüşü başlamıştır. Bugün alınan karar bir dönüm noktası olacaktır" açıklamasında bulundu.

Albares, İsrail ve Filistin arasındaki problemin "tarihin en uzun ve çözümsüz sorunu" olduğunu ancak artık bunu çözmenin zamanının geldiğini vurgulayarak, tanıma kararına Perşembe günü Slovenya’nın da ekleneceğini söyledi. İspanyol bakan iki devletli çözümün tek yol olduğunu da kaydetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır" dedi.

Filistin devletinin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizen Sanchez, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridorla birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir" açıklamasında bulundu.

İspanya Hükümet Sözcüsü Pilar Alegria, Dışişleri Bakanı Jose Albares ve Demokratik Hafıza Bakanı Angel Victor Torres açıklamayı birlikte yaptı.

ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı dün gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi. İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Norveçli Bakan, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti. İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı.

MALTA VE SLOVENYA SIRADA

Malta ve Slovenya da Mart ayında yaptıkları açıklamalarda Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuşlardı. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter de geçen hafta ülkesinin Norveç, İrlanda ve İspanya'nın yaptığı gibi, Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtmişti.

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda, İspanya ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı almıştı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada, “barış umudunu canlı tutmak için bu adımı İspanya ve Norveç’le birlikte attıklarını” söyledi.

Öte yandan İsrail ordusu El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını dün yine hedef aldı, en az 21 kişi öldü.

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TANIYANLAR VE TANIMAYANLAR

• 15 Kasım 1988'de Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat sürgünde bulunduğu Cezayir’de, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak ilan etti. Cezayir Filistin'i resmen tanıyan ilk ülke oldu.

• Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 146'sı Filistin'i devlet olarak tanıyor.

• 2012'de BM, Filistin Yönetimi’ni üye olmayan gözlemci devlet olarak kabul etti.

• ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve birçok Batı Avrupa ülkesi tanımıyor.

• Filistin’i tanıyan ülkelerden bazıları: Güney Afrika, Endonezya, Irak, Malezya, Küba, Sırbistan, Zambiya, Türkiye, Hindistan, Nijerya, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Angola, İran, Polonya.