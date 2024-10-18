Filistin’le ‘şüpheli ticaret’ iddiası

Haber Merkezi

İsrail’le ticarete tepkiler büyüyünce ambargo açıklayan iktidarın Filistin üzerinden ticaret yapıldığı iddiaları sürüyor. Çanakkale’de bulunan Biga Gümrük Müdürlüğü’nde, TÜİK’in yayınladığı son yıllara ait ihracat verilerine göre, yıllardır İsrail’e yapılan ihracat bu yıl Filistin’e ihracata döndü. Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı raporda son yılların ilk 8 ayına dair ihracat verilerine dikkat çekti. İsrail’e 2020 yılında 9 milyon 658 bin 956 dolar, 2021 yılında 31 milyon 938 bin 934 dolar, 2022 yılında 29 milyon 534 bin 135 dolar ve 2023 yılında 32 milyon 247 bin 36 dolarlık ihracat yapıldı. Ancak TÜİK kayıtlarına göre 2024 yılında Filistin’e 3 milyon 50 bin 750 dolar değerinde ihracat yapıldı. Raporda 2023 ve 2024 yılı verilerinin geçici olduğu da kaydedildi.

Biga Gümrük Müdürlüğü ise iktidara yakınlığıyla bilinen patronlar örgütü MÜSAİD’ın üyesi İÇDAŞ’ın fabrika arazisinin içinde yer alıyor. 2012 yılında açılışı yapılan gümrükte, İÇDAŞ Çelik, Enerji, Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş'ye ait fabrika içindeki gümrüğün açılışında konuşan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İÇDAŞ'ın da Türkiye'nin 500 büyük sanayi tesisleri içinde 9. sırada yer almasıyla övünmüştü.

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik katliamları sürerken, İÇDAŞ’ın aylarca çelik ihracatı yapması tepkilere neden olmuştu. Seçimlerin ardından İsrail’le ticareti önce 54 kalemde, ardından tümüyle kaldırdığı açıklansa da, Filistin’e ihracat rakamlarında savaş öncesine göre astronomik artışlar dikkat çekiyor.

Savaşın başlamadığı 2023 yılının 8 ayında Filistin’e 282 bin dolarlık demir-çelik ihraç gerçekleştiren Türkiye, 2024 yılının ilk 8 ayında ise Filistin’e 32 milyon 988 bin dolarlık demir-çelik ihraç etti. İsrail’in Filistin’deki katliamları arttıkça, Filistin’e ihracat rakamları da arttı. 2024’ün ilk dört ayında 10-15 milyon dolar bandında kalan ihracat, mayıs ve haziranda 50 milyon dolarları buldu. İsrail’le ticaret yasağının açıklanmasına rağmen temmuz ve ağustosta ise 119 ve 129 milyon dolar oldu.

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik katliamları sürerken, İÇDAŞ’ın aylarca çelik ihracatı yapması tepkilere neden olmuştu. Seçimlerin ardından İsrail’le ticareti önce 54 kalemde, ardından tümüyle kaldırdığı açıklansa da, Filistin’e ihracat rakamlarında savaş öncesine göre astronomik artışlar dikkat çekiyor.

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PROTESTO EDENLERE EV BASKINI

İsrail Soykırımı’nı protesto eden Filistin İçin Bin Genç hareketinden 18 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin, Filistin'de katliamlara imza atan İsrail'le ticaretini kesmesi için protesto eylemleri gerçekleştiren gençlik oluşumu Filistin için Bin Genç üyelerine dün sabaha karşı ev baskını yapıldı.

Gözaltı haberini X hesabı üzerinden duyuran Filistin için Bin Genç hareketinin paylaşımında şöyle denildi: “Acil dayanışma çağrısı! Bu sabah dostlarımız ev baskınıyla gözaltına alındı. 18 yoldaşımız gözaltında. Aksa Tufanı’nın ve soykırımın 1. yılında intifadanın sesini bu şehrin meydanlarında haykırdığımız için sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Yüreği Filistin ile atan herkesi, işgalci Siyonistlere ve suç ortaklarına karşı Filistin halkı yalnız değildir diyen gençleri yalnız bırakmamaya çağırıyoruz!”