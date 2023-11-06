'Filistinli cesur kız' Ahed Tamimi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı

Üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve 2017'de tutuklanan "Filistinli cesur kız" Ahed Tamimi, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alındı.

Dünya 06.11.2023 11:13 Giriş: 06.11.2023 11:13

Güncelleme: 06.11.2023 11:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahed Tamimi'yi (23) gözaltına aldı. Ahed Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi. Neriman Tamimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi. Ahed Tamimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. 2017'DE TUTUKLANMIŞTI "Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Tamimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı. Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan Tamimi, Hanzala Cesaret Ödülü'nün sahibi olmuştu.