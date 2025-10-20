Filistinli esir, tedavi talep ettiği için plastik mermiyle vuruldu

İsrail Ofer Hapishanesi’nde uyuz hastalığına yakalanan Filistinli esir, tedavi talep ettiği için İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vuruldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ofer Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Azmi Nadir Ebu Helil'in (31) nisan ayından bu yana uyuz hastalığı nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşadığı, ancak uygun tedaviyi alamadığı aktarıldı.

Ebu Helil'in durumunun kötüleştiği, cemiyet avukatları tarafından gerçekleştirilen son ziyarette vücudunda açık irinli yaralar, çatlaklar görüldüğü kaydedildi.

Hastalığının ilerlemesi üzerine eylül ayında hapishane yönetiminden tedavi olmayı talep eden Ebu Helil'in İsrail güçleri tarafından plastik mermiyle vurulduğu ve sağlık durumunun daha da kötüleştiği belirtildi.

49 KİLOGRAMA KADAR DÜŞTÜ

Şiddetli kaşıntı ve ağrılı yaralar nedeniyle uyuyamadığı aktarılan Ebu Helil'in ayrıca sistematik şekilde aç bırakılması sonucu kilosunun 49 kilograma kadar düştüğü aktarıldı.

Cemiyet, uyuz hastalığının İsrail hapishanelerinde işkence aracı haline geldiğini, hapishane yönetiminin hastalık koşullarını kasten izole etmediğini vurguladı.

İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 binden fazla Filistinlinin tutulduğunu; burada işkence ve tıbbi ihmalle karşı karşıya kaldıkları, bu durumun bazı mahkumların ölümüne yol açtığı kaydedildi.