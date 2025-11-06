Filistinli futbolcu isyan etti: Futbol otoritelerinin çifte standardını görüyoruz

Filistin Erkek Milli Futbol Takımı oyuncusu Muhammed Rashid, bu akşam oynanacak Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde soykırımcı İsrail’in dünya futbolundan men edilmesi çağrısında bulundu. Rashid açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“FA ve UEFA derhal harekete geçmeli, bu maçın oynanmasını durdurmalı ve tüm İsrail takımlarını gelecekteki organizasyonlardan men etmelidir. Maccabi Tel Aviv gibi İsrail takımlarının, uzun süredir ırkçı ve fanatik derecede şiddet yanlısı geçmişlerine, kulübün soykırımı gerçekleştiren İsrail ordusuna verdiği desteğe rağmen Avrupa kupalarında oynamasına izin verildiğini gördüğümüzde, futbol otoritelerinin çifte standardını da görüyoruz.”

Aynı talebi içeren bir dilekçeyi 26 binden fazla kişi imzaladı ve bu akşam stadyum önünde bir protesto mitingi düzenlenecek.