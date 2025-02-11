Filistinli gruplar ortak mücadelede anlaştı

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İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik saldırıları sürerken İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları, diğer Filistinli gruplarla ortak operasyon odası kurma konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerleri El-Halil, Ramallah, Kalkiliya ve Eriha kentlerine bağlı belde ve mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Baskınlarda en az üç Filistinlinin gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria’yı “Yahuda ve Samarra” olarak adlandırmayı öngören yasa girişimini ilhak çabası olarak nitelendirerek uluslararası müdahale çağrısı yaptı.