Filistinli İrade Ampute Futbol Takımı, Pep Guardiola'ya teşekkür etti

Gazze Şeridi’nde İsrail’in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarında uzuvlarını kaybeden sporculardan kurulan İrade Ampute Futbol Takımı, Filistin’e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Pep Guardiola’ya teşekkür mesajı yayımladı.

Ampute futbolcular, kaydettikleri video ile Guardiola’yı takımın onursal antrenörü olarak kabul ettiklerini duyurdu.

Takım adına konuşan bir ampute futbolcu, Guardiola’nın tutumunun kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Dünyaca ünlü teknik direktör Pep’e insani duruşu için yürekten teşekkür ederiz. Gazze özelinde, Filistin halkının yanında yer alması bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Bir diğer Filistinli futbolcu ise Guardiola’nın güçlünün değil, Gazze’de yaşananların yanında durduğunu vurgulayarak, “Bu duruş Filistin için bir bildiri olduğu kadar, insanlık adına da önemli bir mesajdır” dedi.

"ONLARI YALNIZ BIRAKTIK"

Videoda ampute futbolcular, Guardiola’nın Filistin kefiyesiyle verdiği fotoğrafı taşırken, Gazze’de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntülere de yer verdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 30 Ocak’ta yaptığı açıklamada Filistin’de yaşananlara dikkat çekmişti.

Konuşmasına “İyi akşamlar, selamünaleyküm” diyerek başlayan Guardiola, enkazlar arasında ailesini arayan çocukların görüntülerine atıfta bulunarak, “Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Sanki bize ‘Neredesiniz? Gelin, yardım edin’ diyorlar ama bunu hâlâ yapmadık” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.