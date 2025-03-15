Filistinli Mahmud Halil'in eşi gözaltına alındığı anları paylaştı

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alındı.

Avukatı Amy Greer Halil'in 'yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi' olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtti.

Mahmud'un eşi gözaltına alındığı anlara ilişkin bir video paylaştı. Görüntülerde, Mahmud Halil'in eşinin “Bunu yapmanıza gerek yok” dediği anlar yer aldı. Yetkililer ile konuşmaya çalışan kadın “Benimle konuşmuyorlar resmen benden kaçıyorlar” dedi.

Filistinli Mahmud Halil'in eşi gözaltına alındığı anları paylaştıhttps://t.co/gtYvfTFs19 pic.twitter.com/v5LJeYrXSw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 15, 2025

HALİL İÇİN DÜZENLENEN EYLEMDE 98 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan ABD'de Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması talebiyle dün Yahudi sivil toplum örgütü 'Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)' tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eyleminde 98 kişi gözaltına alındı. New York Polis Teşkilatı (NYPD) Trump Tower'daki eyleme ilişkin, eylemcilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yönetildiğini belirtti.