Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan BM’ye mektup

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrı yaptı.

Lazzarini, İsrail Meclisi'nin Ajans'ın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesini engellemeyi amaçlayan yasa tasarılarını kabul etmesine ilişkin BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup yazdığını duyurdu.

UNRWA Genel Komiseri, İsrail Meclisi'nin onayladığı yasa tasarılarının Filistinlilerin mülteci statüsünü değiştirmeyeceğini, bu statünün UNRWA'nın hizmetlerinden bağımsız bir şekilde mevcut bulunduğunu vurguladı.

İsrail Meclisi'nin UNRWA'nın hizmetlerini sonlandırmayı hedefleyen yasa tasarılarına dikkati çeken Lazzarini, "Bu yasa tasarıları Filistinlilerin hayatlarına ve geleceklerine büyük zarar verecek. Bugün, bazılarının yarın öleceğini bildiğimiz halde Gazze'deki çocukların yüzlerine bakarken bile kurallara dayalı uluslararası düzen, BM'nin kurulmasına yol açan korkuların tekrarı ve bunların tekrarlanmasını önleme bağlılığının ihlaliyle çöküyor" ifadesini kullandı.

"GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİ İMKANSIZ HALE GELEBİLİR"

Lazzarini, BM üyesi devletlere "durumun ciddiyeti ve risklerle orantılı olarak UNRWA'ya destek olmak için harekete geçme" çağrısında bulundu.

Lazzarini yazdığı mektupta UNRWA'nın öneminden bahsederek, hizmetlerin sonlandırılması durumunda Gazze'ye UNRWA'ya dayalı yapılan yardımların akamete uğrayacağını kaydetti.

UNRWA'nın, BM tarihinde benzeri görülmemiş, fiziki, politik ve işlevsel bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirten Lazzarini, "BM Genel Kurulu'nun belirleyici müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevini yerine getirmesi imkansız hale gelebilir" ifadesine yer verdi.

Lazzarini, İsrail Meclisinin kabul ettiği yasa tasarılarının, UNRWA'nın faaliyet yürütmesi için gerekli temel korumayı reddettiğinin altını çizerek, söz konusu tasarıların İsrailli yetkililerin UNRWA temsilcileriyle temas kurmasını ve Ajansın İsrail'de faaliyet göstermesini yasakladığını kaydetti.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

FİLİSTİNLİLERE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.