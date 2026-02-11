Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran Türkiye turnesinde: Dört şehirde konser verecek

Filistin müziğinin uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden Le Trio Joubran, ramazan ayı kapsamında Türkiye turnesine çıkıyor. Üç kardeşten oluşan topluluk, dört farklı şehirde konser verecek.

Ud enstrümanını merkeze alan ve geleneksel Orta Doğu tınılarını modern düzenlemelerle bir araya getiren grup, performanslarında Filistin kültürünün müzikal mirasını çağdaş bir anlatımla sunuyor. Topluluk, sahnede işlediği temalarla dinleyiciye hem duygusal hem de düşünsel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Turne programına göre Le Trio Joubran,

8 Mart’ta Adana’da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde,

9 Mart’ta Gaziantep’te Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nde,

10 Mart’ta Ankara’da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da,

11 Mart’ta Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de

saat 21.30’da sahne alacak.