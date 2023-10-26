Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'ye ev hapsi

Hamas'a destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'ye ev hapsi verildi.

Hamas'a destek vermekle suçlanan İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'ye ev hapsi cezası verildi. İsrail polisinin gözaltı süresinin uzatılması için yaptığı başvuruyu reddeden mahkeme, ev hapsine hükmetti.

Maisa Abd el-Hadi, 2 gün önce gözaltına alınmıştı. İsrail polisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, adı verilmeden Nasıra'da bir oyuncu ve sosyal medya fenomeninin "yasaklı örgütü öven ve nefret içerikli" paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmişti.

EL-AHDİ'NİN PAYLAŞIMI

Maisa Abd el-Hadi, Gazze Şeridi sınırında "Hamas'a bağlı güçlerin bir buldozerle İsrail'in güvenlik duvarını aştığı" görüntüyü İngilizce "Hadi gidelim, Berlin tarzı" ifadeleriyle paylaşmıştı.