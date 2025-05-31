Filistinli sanatçı Nammari: İnsan olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz

Ömür ŞAHİN KEYİF / Edinburgh

Edinburgh’un sanat galerileriyle bilinen caddesi Dundas’da yürürken bir Filistin bayrağıyla karşılaşmak şok edici değil.

Filistin’e desteğiyle bilinen İskoçların yakasında, evlerinin camında ya da boyunlarında Filistin simgeleri görmeye alışığız. Hatta yine ünlü George Caddesi, Filistin’den gelen ürünlerin satıldığı bir dayanışma mağazasına ev sahipliği yapıyor.

Bu kez bayrak, Filistin Müzesi için. Müze bu ay ABD’de yaşayan Filistinli girişimci Faisal Saleh ve İskoç gönüllülerin çabalarıyla açıldı.

Uzun yıllardır Edinburgh’da yaşayıp üreten Sanatçı Leena Nammari’yle, Müze’nin kapısında buluşuyoruz. İçeri adımımızı atar atmaz, yerde, boylu boyunca uzanan ‘anıtsal’ bir Filistin haritası karşılıyor bizi. Üzerinde 1948’den bu yana haritadan silinen 627 köy kırmızıyla işaretlenmiş. Bu koca haritanın bu şekilde yerleştirilmesinin sebebi, Siyonist anlatının Filistin’in “halksız bir toprak” olduğu iddiasına karşı çıkmak.

“Bu köylerin her birinde 200 ila 2 bin arasında nüfus vardı. Bu toprakların halkı yüzyıllarca yaşayıp üretti” diyor Nammari ve Filistin gündelik yaşamını da şekillendiren kadim ticaret yollarını işaret ediyor:

“2 binden fazla yıldır bu bir ticaret rotası, Kahire’den İskenderiye’den, Gazze kıyısı boyunca uzanıyor. Gazze’de daha önce büyük bir çömlekçilik alanı vardı. Buradan ürünleri alır, kıyıdan yukarı doğru Lübnan’a, Türkiye’ye taşırlardı. Bu, halkın kullandığı ticaret yoluydu. İnsanlarla doluydu; zanaatkârlarla… Bereketli topraklar vardı, buğday yetiştirirlerdi. Haritaya baktığında burada yerleşiklik olduğu görülüyor. Bu bir kanıt.”

“SÖMÜRGECİ DEĞİLİZ, BEYAZ DEĞİLİZ…”

Bu harita gibi müzenin kendisi de bir kanıtın peşinde. Özellikle batıda coğrafi uzaklıklar, anaakım medya anlatılarıyla katlanıyor.

Bu anlatıya maruz kalan sıradan insan, televizyon ekranında bir trajedinin parçası olarak gördüğü genellikle de Ortadoğulu insanların gerçek bir hayata sahip birer birey olduğu gerçeğinden de uzaklaşıyor.

Nammari’nin sözleri çarpıcı:

“Bizler Filistinliler olarak çok uzun zamandır insandışılaştırılıyoruz. Bu müze, topluma, sıradan insanlara Filistinlilerin insan olduğunu gösteriyor. Bir kişiyi anlamanız için onu insanlaştırmanız lazım. Bu müze insanların Filistinlileri anlamalarını sağlayacak, ‘bunlar insan’ demelerini sağlayacak. İnsanlığımızı devamlı olarak kanıtlamamız gerekiyor. Bunu söylemek zorunda olmamız berbat bir şey. Fakat olan bu. Biz sömürgecilerden değiliz. Biz beyaz değiliz. Biz Orta Doğulu insancıklarız.”

İskoçlar neden destekliyor? Hem İskoç Kraliyet Akademisi’ndeki bu çarpıcı iş hem de Filistin Müzesi izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılanıyor. İskoçlar, Filistin mücadelesini destekliyor. Nammari’ye göre bu desteğin yoğun olmasının sebepleri şöyle: “Biliyorsunuz, genel olarak sol kesim tüm toplumlarda ezilenlerin yanında durur. İskoçya’da da sol, sosyalist düşüncede olan kesim çoğunlukta… Aynı zamanda İskoçya bir sömürge ve küçük bir ülke olarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalışıyorlar, halkın yarısı bağımsızlık istiyor. Bence önünde sonunda olacak. Sadece biraz daha cesarete ihtiyaçları var. Bence bağımsızlık yanlısı olan kişiler aynı zamanda Filistin’i destekliyor.” Edinburgh’daki Filistin Çağdaş Sanat Müzesi, kalıcı eserlerinin yanı sıra tematik sergilerle de izleyiciye Filistin Çağdaş Sanatından eserler sunmayı hedefliyor.

YAŞAYAN BİR MİRAS

Müzedeki işler, yalnızca Filistin’de yaşanan trajediyi değil, Nammari’nin anlattığı o insanların, gündelik hayatlarını da bizimle buluşturuyor:

“Hâlâ filmler çekiliyor, hâlâ şarkılar söyleniyor. Ve sürekli değişiyor. Olduğu gibi durmuyor. Bu bizim mirasımız, ama mirasımız yaşıyor, çünkü Filistin halkının hâlâ gelişmeye, üretmeye ihtiyacı var.”

Eliyle karşımızda asılı duran elbiseleri gösteriyor Nammari:

“Tıpkı bu elbiseler gibi”. Haritanın üzerinde boylu boyunca yürüyerek geçtiğimiz odada duran elbiseler Gazze’de dokunmuş, keten ve pamuk karışımı kumaşlar. ‘Majdavi’ denilen bu elbiselerin üzerinde ise ‘tetriz’ denilen nakışlar var. Her bir motif ayrı bölgeden geliyor.

"DİRENCİN YÜZLERİ"

Beni en çok etkileyen fotoğraflarından biri ‘Direncin Yüzleri’. Gözlerimi, fotoğraftaki kadının gözlerinden almayı başarınca, elbisesinin üzerindeki işlemeleri fark ediyorum. Nammari diyor ki “Kendisi yapmış olmalı bu işlemeyi… Bu kare Filistin’in çoğu köy ve kasabasında karşınıza çıkabilir. Muhtemelen elindeki incirleri kendi üretmiş ve satmak üzere hasat etmiştir…”

Binlerce kilometre uzaktan, eliyle koymuş, gözüyle çizmiş gibi anlatıyor ülkesini Nammari. Çünkü insan nereye giderse gitsin memleketini de kafasının içinde götürüyor.

Direncin Yüzleri, Hannan Awad, 2020

"BİR ÜTOPYA'NIN İZİNDE"

İşte koca bir duvarı kaplayan ‘Bir Ütopya’nın İzinde’ isimli resim de Filistinlilerin aklında yaşayan o güzel ülkeyi anlatıyor. “Biliyor musun” diyor Nammari, “bazı bölgeler hâlâ böyle, bazı tepelerin üzerindeyse İsrail yerleşimleri var.”

Bu eserin sahibi ünlü Filistinli Sanatçı Nabil Anani. 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin bayrağının renkleri İsrail tarafından yasaklanınca kullanılan ‘karpuz’ simgesinin yaratıcılarından biri. Müzede Nammari’nin en sevdiği eserlerden biri bu. Nabil Anani, onun Nebil Amca’sı:

“Ramallah’ta büyüdüm. Üvey annem öğretmen okulunda müdürdü. Nebil Amca’ da orada çalışırdı. Ne zaman ‘eve’ (Filistin’e) gitsem onu hâlâ görürüm. İki oğlu da sanatçıdır. Ramallah’tan ayrıldığımda 1988’de 18 yaşındaydım. Hâlâ bana ‘Küçük Leena’ diye seslenir.”

‘Bir Ütopya’nın İzinde’, Nabil Anani, 2020

"TOPRAK SANA PORTAKAL VERİNCE..."

Nammari’ye bir başka eseri işaret ediyorum: Adı ‘Toprak sana portakal verince ona sevgin ikiye katlanır’.

Portakal Filistin için önemli bir motif. “Bizim portakallara özel bir sevgimiz var. Bu biraz da kaybettiğimiz bir toprak olmasından…” diyor Nammari ve ekliyor:

“Marketlerde bulabileceğiniz Yafa Portakalı, Filistin’deki Yafa isimli bölgeden gelir. Bu portakallar, şimdi İsrailli bir şirket tarafından satılıyor.”

Toprak sana portakal verince ona sevgin ikiye katlanır, Tala Abunuwar, 2024

YİTİP GİDENLERİ ANLATAN HEYKELLER

Müzede yer alan eserler arasında kayıp ve acıyı son derece gerçekçi bir anlatımla ortaya koyanlar da var.

Amanda Adler’in heykelleri, saldırılarda yitip gidenleri anlatıyor. Uzuvları eksik heykeller, parçalanmış yüzler, kaybettiği evladını kucaklayan anne babalar…

ÇOCUKLARIN YAPTIĞI RESİMLER

Müzenin en çarpıcı kısımlarından biri de 2008-2009 yılları arasında Gazzeli cocukların terapileri kapsamında çizdikleri resimler. İsrail saldırılarını anlatıyorlar…

İLAHİ JENGA

Müze’de Nammari’nin de dikkat çekici bir eseri bulunuyor. Adı İlahi Jenga (Biblical Jenga). Klasik Bronz ve Beytüllahim’den gelen zeytin ağacından yaptığı parçaların üzerine beddualar yazmış.

Kültürel olarak beddualarımızın nasıl apokaliptik olduğuna dikkat çekiyor, bronzla ahşapın ağırlıklarını elimizde hissetme imkânı vererek gündelik hayatta ettiğimiz bedduaların ağırlığı üzerine düşündürmek istemiş. Ziyaretçilerin Jenga parçalarını yapıp bozmaları isteniyor.

Biblical Jenga, Leena Nammari

“YETER, YORGUNUZ…”

Nammari’nin aynı zamanda İskoç Kraliyet Akademisi’nin 199’uncu yıllık sergisinde de çok etkileyici bir işi bulunuyor. Edinburgh’un en prestijli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan serginin girişinde, Gazze’de üretilenlere benzer türde seramikler üzerinde ‘Yeter’ ve ‘Yorgunuz’ yazıyor.

1948’den 2025’e kadar halkın ne kadar yorulduğunu anlatmak istiyor Nammari:

“Gazze’de ya da Batı Şeria’da Filistin’deki herkesten bunu duyuyoruz: ‘Yeter, yorgunuz’. Çünkü yaşanılan şey çok yorucu. İnsan olduğumuzu kanıtlamaya çalıştığımız onca yıldan sonra, ‘yeter, çok yorgunuz, bakın bize.’ Gazze’de kullanılana benzeyen bir kil kullandım. Her bir seramiği elimle yaptım, siyah boyadım ve olması gerekenden çok daha fazla pişirdim. Böylece çok daha kırılgan hale geldiler. Bu seramikleri yere koydum çünkü ziyaretçilerin önünde tıpkı reverans yapıyor gibi eğilmelerini istedim. Bu esere bakarken rahatsız, konforsuz olmanızı istedim."