Filistinli şarkıcı Saint Levant İstanbul’daydı

BUSE İLKİN YERLİ

Filistinli şarkıcı Saint Levant, dün İstanbul’daki Volkswagen Arena'da sahneye çıktı. Binlerce kişinin geldiği konserde Saint Levant ‘Nari Nari Nari’, ‘Kalamantina’, ‘Do you love me?’ gibi hit parçalarını seslendirdi.

Gerçek adı Marwan Abdülhamid olan şarkıcı, konserde Filistin'de yapılan soykırıma da dikkat çekti.

“Bu 7 Ekim'de başlamadı” diyen Saint Levant sözlerini şöyle sürdürdü:

“7 Ekim ile birlikte dünya, Filistin'de yaşananları anlamaya başladı. Ateşkes yapıldı, buna müteşekkiriz. Ama insanlar öldürülmeye devam ediyor. Sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da saldırılar sürüyor.”

Saint Levant'ın konuşması sırasında seyirciler “Filistin'e özgürlük” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.