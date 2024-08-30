Filistinli sosyal medya fenomeni Medo, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarını sürdüğü Gazze Şeridi'nde, çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan Filistinli sosyal medya içerik üreticisi 19 yaşındaki Muhammed Halimi, İsrail’in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medyada Halimi anısına binlerce mesaj paylaşıldı.

Gazze’de çadırda kalan ve günlük hayatını paylaşan ve 'Medo' adıyla tanınan içerik üreticisi Medo Halimi, İsrail’in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Saldırıdan yara alarak kurtulan Medo’nun ölüm haberini birlikte videolar çektiği arkadaşı Talal Murad paylaştı.

ANISINA BİNLERCE MESAJ PAYLAŞILDI

Murad, Medo’nun anısına paylaştığı mesajında, "En yakın arkadaşım Medo Halimy kollarımda öldü. Her şeyi birlikte yaptık, güldük, ağladık, saatlerce durmadan yürüdük, birlikte bir iş yürüttük ama ne yazık ki birlikte ölmedik" dedi.

Medo’nun takipçileri anısına sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.

Medo ve Talal Haziran ayında bir medya kuruluşuna verdikleri röportajda, "Ne olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun hayatta kalacağız ve yaşayacağız. Yenilemeyiz. Biz çok güçlü insanlarız ve ne olursa olsun yaşayacağız" ifadelerini kullanmışlardı.