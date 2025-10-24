Filistinli yetkili: Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail egemenliği kurmayı öngören yasa tasarılarını onaylamasını "açık bir savaş ilanı" şeklinde değerlendirdi.

Şaban, yaptığı açıklamada, "Hiçbir İsrail kararı ya da uygulaması bu toprakların Filistinli kimliğini ortadan kaldıramaz" diyerek, "Bu karar tehlikelidir ve yalnızca Filistin halkına değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne ve uluslararası anlaşmalara da meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA ZATEN İŞGAL ALTINDA

Şaban sözlerine şöyle devam etti:

"Filistinlilerin, tüm topraklarında güçlü bir şekilde varlık göstermesi gerekiyor. Bu toprakların bizim olduğunu hem işgalciye hem dünyaya tekrar hatırlatmalıyız. Ne kararlar, ne haberler bu gerçeği değiştirebilir. Önemli olan sahadaki varlıktır."

Şaban, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, "Bu aşırı sağcı İsrail hükümeti ekonomik ve askeri olarak kuşatılmalı, izole edilmeli ve boykot edilmelidir. Gaspçı İsrailliler ve bu hükümetin üyeleri dünyadaki hiçbir ülkeye alınmamalıdır" dedi.

"Bu yalnızca Filistin halkına karşı değil, uluslararası meşruiyete ve insanlık değerlerine karşı da bir savaştır. İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır"

Şaban, İsrail’in adımının "sürpriz" olmadığını, son iki yılda Batı Şeria’daki fiili kontrolünü genişlettiğini belirterek, "Batı Şeria topraklarının yüzde 71’i İsrail’in işgali altında. 900’ü aşkın kapı, kontrol noktası ve askeri kamp var. Ürdün Vadisi’nin yüzde 30’undan fazlası da İsrail işgali altında. "Bu karar sahadaki gerçekliği değiştirmeyecek. Değiştirecek olan halkın kararlılığıdır. Filistinli kadınlar, çocuklarının şehit, tutuklu ya da yaralı olabileceğini bilerek toprağını terk etmiyor. Bu direnişin en güçlü ifadesidir. Her Filistinli, gasbedilen bölgelerde varlığını hissettirmeli. Çiftçiler topraklarına dönmeli. Bu, haklı mücadelenin en onurlu yoludur" dedi.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.