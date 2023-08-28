Filistinli yetkili Şeyh, Ürdün'de Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisiyle görüştü

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sudeyri arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Şeyh, sosyal medya hesabından, görüşmenin Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suudi Arabistan'ın Filistin Büyükelçiliğinde yapıldığını duyurdu.

Görüşmede Filistin ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin "derinliği ve gücünün vurgulandığını" belirten Şeyh, "İki kardeş ülke arasındaki işbirliği çeşitli yönleriyle ele alındı." ifadelerini kullandı.

Şeyh, görüşmeye Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Diplomatik İşlerden Sorumlu Danışmanı Mecdi el-Halidi'nin de katıldığını aktardı.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, 12 Ağustos'ta Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde görevine başlamıştı.