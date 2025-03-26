Filistinli yönetmene önce saldırı, sonra gözaltı yapıldı

Kültür Sanat Servisi

Geçtiğimiz mart ayında En İyi Belgesel Oscar’ını kazanan ‘No Other Land’ filminin eş yönetmenlerinden Filistinli Ballal, Batı Şeria’da silahlı yerleşimciler tarafından saldırıya uğradıktan sonra İsrailli askerler tarafından kaçırılarak gözaltına alındı.

Hamdan Ballal

Filmin İsrailli yönetmenlerinden Yuval Abraham X’te şu paylaşımı yaptı: “Bir grup yerleşimci az önce filmimizin eş yönetmeni Hamdan Ballal’ı linç etti. Onu dövdüler ve başından, karnından yaralandı, kanaması var. Askerler ambulansı bastı ve onu götürdü. O zamandan beri kendisinden bir iz yok.”

Saldırıya tanık olanlar, Batı Şeria’daki köylerin yıkımını belgeleyen filmin dört yönetmeninden biri olan Ballal’ın askere teslim edildiğini söyledi. Geçtiğimiz şubatta belgeselin bir diğer Filistinli yönetmeni Basel Adra da saldırıya uğramıştı.