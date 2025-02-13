Filistinliler dışında herkes karar verici

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas, İsrailli rehineleri cumartesi öğlene kadar serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini” söyledi. Savaş Kabinesi toplantısının ardından konuşan Netanyahu, rehinelerle ilgili kararın oybirliğiyle alındığını belirterek orduya Gazze içinde ve çevresinde konuşlanma emri verildiğini duyurdu.

Netanyahu, rehineler cumartesi öğlene kadar iade edilmezse “İsrail ordusunun Hamas yenilene kadar çatışmalara geri döneceğini” duyurdu. Anlaşma kapsamında cumartesi günü 3 rehinenin serbest bırakılması gerekiyordu. Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, kabinenin kalan tüm 76 rehinenin cumartesi serbest bırakılması konusunda birleştiğini kaydetti.

Netanyahu’unun tehdidi, Hamas’ın pazartesi günü İsrail’in ateşkes şartlarına uymadığı gerekçesiyle rehineleri serbest bırakmayı askıya aldığını duyurmasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump önceki gün “tüm rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkesin sona ermesi gerektiğini” söylemişti.

Ateşkesin başladığı 16 Ocak’tan bu yana 566 Filistinli tutukluya karşılık 16 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine serbest bırakıldı. Ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında serbest kalması öngörülen 33 İsrailli rehineden 17’si hala Gazze’de. Hamas, bunlar 8’inin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde Gazze’yi işgal etme planını yineledi. Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını hatırlatan Trump Gazze'yi “ABD'nin yetkisi altına” alacaklarını kaydederek, "Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız” dedi.

ÜRDÜN KRALI TEMKİNLİ

Trump’a karşı keskin bir dil kullanmaktan kaçınarak “işbirliği” mesajı veren Ürdün Kralı Abdullah ise “Arap devletlerinin Gazze için kendi planlarını ortaya koyacaklarını” söyledi. Toplantıdan sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi de “halkını yerinden etmeden Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir Arap planı olduğunu” belirtti.

Benzer bir açıklama, Mısır’dan da geldi. Trump yönetimiyle “işbirliği arzusunu” dile getiren Mısır Dışişleri Bakanlığı, “Filistin halkının kendi topraklarında kalmasını ve meşru ve yasal haklarına uygun şekilde Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik kapsamlı bir plan sunacaklarını” açıkladı.

‘DÜNYA KAYNIYOR’

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Trump'ın sık sık dile getirdiği Gazze'yi işgal etme planına karşı olduklarını belirterek, “Gazze Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Kuzey Kore de Trump’ın planına tepki göstererek “Dünya, şimdi ABD'nin 'bomba açıklaması' üzerine bir lapa tenceresi gibi kaynıyor” açıklaması yaptı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Pyongyang yönetimi, Trump’ın Panama Kanalı ve Grönland’a yönelik açıklamalarına da tepki göstererek “ABD modası geçmiş hayallerden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onurunu ve egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir” dedi.