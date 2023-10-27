'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' kuruluşu Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybetti

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşu, bu akşam Gazze'deki ekibiyle tüm bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze'deki ekibiyle tüm bağlantılarını kaybettiğini duyurdu.

İngiltere merkezli MAP Başkanı Melanie Ward, MAP'in X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ayrım gözetmeyen bombardımanı yoğunlaşmaya devam ederken ve geniş çaplı kara operasyonu yakın görünürken bu akşam Gazze'deki ekibimizle tüm bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullandı.

Ward, Gazze'de birkaç gün önce elektrik kesintileri etkisini göstermeye başladığında, meslektaşları Mahmud Şalabi'nin yaptığı, "Korkarım katliamlar olacak ve bu katliamlar tamamen karanlıkta yapılacak." uyarısını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'de 3000'i çocuk olmak üzere 7000'den fazla insanı öldürdüğüne dikkati çeken Ward sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar öldürülenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk. Gazze'nin dünyayla bağlantısının kesilmesiyle birlikte, bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor. Dünya sessiz kalmamalı. Siyasi liderlerimiz Gazze'de işlenen vahşete yeşil ışık yakmaya devam etmemeli ve Filistinli sivilleri bu suçlardan koruma sorumluluklarını hatırlamalı. Şimdi bir ateşkese ve bu eşi benzeri görülmemiş dehşete 'derhal' son verilmesine ihtiyacımız var."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.