Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi işgal söylemini protesto etti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan bir grup Filistinli, Trump'ın Gazze'yi işgal etme ve Filistinlileri başka topraklara sürmeye yönelik açıklamalarını protesto etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, Bu topraklar bizim, Hiçbir yere gitmiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin'i 'ABD himayesi altına' alacağını açıklayan ve son günlerde bu söylemini devamlı tekrarlayan Trump, Filistin halkını çevre ülkelere süreceğini de söylüyor.