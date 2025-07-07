Filistinlileri sürme planı modellenmiş

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ABD merkezli danışmanlık firması Boston Consulting Group’un (BCG), İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) girişimini geliştirmek için milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladığı ve Gazze’deki Filistinlileri "yeniden yerleştirme" planını modellediği ortaya çıktı. Financial Times’ın (FT) haberine göre BCG, Gazze’de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki yardım koordinasyon mekanizmalarının yerini almak üzere İsrail-ABD güdümlü GHF planının tasarlanmasına ve yürütülmesine yardımcı oldu.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

BCG’nin Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası için yüz binlerce Filistinlinin bölgeden taşınması planıyla ilgili finansal model hazırladığı öne sürülen araştırmada, modeldeki senaryolardan birinde 500 binden fazla Gazzelinin kişi başı 9 bin dolar değerinde "yeniden yerleştirme paketi" ile bölgeden ayrılmaya ikna edilmesinin ve bu kişilerin dörtte üçünün geri dönmemesinin öngörüldüğü kaydedildi. İsrail-ABD güdümlü GHF’ye yönelik eleştirilerin ardından BCG’den yapılan açıklamada, bu vakıf ile yürütülen işbirliğinin sonlandırıldığı, bölgedeki yardım faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Öte yandan Hamas, Gazze’de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde İsrail’in, Filistinlilere karşı soykırımı hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Hamas, bu saldırıların, "savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırıma hız kesmeden devam ettiğini gösterdiği" ifade etti.

HEYETLER KATAR’DA

Hamas’ın ateşkes için müzakerelere hazır olduğunu bildirmesinin ardından ateşkes taslağındaki değişiklik önerilerinin “kabul edilemez” olduğunu savunan İsrail, Katar’a heyet göndereceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İsrail’in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.