Filiz Akın hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olarak anılan Filiz Akın, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Filiz Akın uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akın'ın ölümünü duyuran Sağlık Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünde okuduğu sırada 1962 yılında Ses dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı. Kısa sürede dönemin en çok aranan başrol oyuncularından biri haline geldi. Genellikle modern, şehirli, eğitimli kadın rolleriyle öne çıkan Akın, Yeşilçam’ın diğer yıldızları Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik’le birlikte “Dört Yapraklı Yonca”nın bir parçası olarak anıldı.

100’ÜN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Kariyeri boyunca 100’ün üzerinde filmde rol alan Filiz Akın, özellikle Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Ediz Hun ve Tarık Akan gibi isimlerle paylaştığı başrollerle izleyicinin gönlünde taht kurdu. “Ankara Ekspresi”, “Utanç”, “Tatlı Meleğim” ve “İstanbul Tatili” gibi filmlerdeki oyunculuklarıyla hafızalarda yer etti.

SİNEMADAN EKRANA, EKRANDAN KİTABA

1980’li yıllardan itibaren sinemadan uzaklaşarak daha çok televizyon projeleri ve yazarlıkla ilgilenen Akın, bir dönem TRT’de programlar sundu. Daha sonra kaleme aldığı kitaplarla da okurlarla buluştu. Sağlık mücadelesi sırasında kansere karşı verdiği mücadeleyi ve yaşam tecrübelerini paylaştığı kitapları geniş kitlelerce ilgiyle karşılandı.