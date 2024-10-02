Filiz Akın kimdir? Filiz Akın'ın mesleği nedir? Filiz Akın hangi filmlerde oynadı? Filiz Akın kaç yaşında?

Kamuoyunda son dönemde Filiz Akın'ın sağlığı ile ilgili son durum merak konusu. Peki Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında ve nereli? Filiz Akın'ın oynadığı filmler nelerdir? Detaylara bakalım:

FİLİZ AKIN KİMDİR? FİLİZ AKIN KAÇ YAŞINDA?

Filiz Akın, Türk sinemasının altın çağını yaşadığı dönemde zarafeti ve modern duruşuyla öne çıkan önemli bir aktris olarak bilinir. 2 Ocak 1943'te Ankara'da dünyaya gelen Filiz Akın 81 yaşındadır ve asıl adıyla Suna Akın, Türk sinemasının en ünlü kadın oyuncularından biri haline gelmiştir. Uzun boyu, sarı saçları ve Avrupai görünümüyle dönemin sinema anlayışına farklı bir soluk getirmiştir. Filiz Akın, kariyeri boyunca hem oyunculuğuyla hem de modern duruşuyla sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir.

FİLİZ AKIN NERELİ?

Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da doğmuştur. İlkokul eğitimini Ankara’da tamamlayan Akın, Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arkeoloji bölümünü kazandı. Ancak bu bölümü bitirmeden okuldan ayrıldı ve bir süre Turizm Bakanlığı’nda çalıştı. Filiz Akın'ın eğitimi, sinema kariyerine yönelmeden önceki yaşamına önemli bir zemin hazırlamıştır.

FİLİZ AKIN'IN SİNEMAYA ADIM ATIŞI VE İLK FİLMİ NEDİR?

1962 yılında dönemin ünlü sinema yapımcılarından Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Filiz Akın, Türk sinemasına adım attı. İlk filmi "Akasyalar Açarken" ile sinema dünyasına giren Akın, kısa sürede Yeşilçam’ın aranan oyuncularından biri haline geldi. Aktris, Türk sinemasının altın döneminde "Tatlı Dillim", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Yankesici Kız", Yumurcak serileri, "Bar Kızı" gibi birçok unutulmaz filmde başrolleri üstlenmiştir. Zarif duruşu ve başarılı oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, hem dram hem de romantik komedi türlerinde yeteneklerini sergilemiştir.

FİLİZ AKIN'IN ÖDÜLLERİ

Filiz Akın, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda güçlü oyunculuk performansıyla da öne çıkmıştır. "Ankara Ekspresi" filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmış ve sinema dünyasında saygın bir yer edinmiştir. Ayrıca, sinema kariyerinin yanı sıra birçok televizyon programında da sunuculuk yapmış ve Türk televizyonlarında da iz bırakmıştır.

FİLİZ AKIN'IN ÖZEL HAYATI

Filiz Akın’ın özel hayatı da oldukça dikkat çekici olmuştur. İlk evliliğini ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile yapan Akın, bu evlilikten İlker İnanoğlu adında bir oğlu olmuştur. Türker İnanoğlu ile olan evliliği sona erdikten sonra, ikinci evliliğini 1982 yılında ikinci evliliğini Leon Bubi Rubinstein ile yaptı. Ancak bu evlilik de boşanmayla sonuçlanmıştır. Aktris, daha sonra ise Mit Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlenmiş ve bu evlilik ona büyük bir mutluluk getirmiştir.

FİLİZ AKIN'IN KANSER HASTALIĞI İLE MÜCADELESİ

Filiz Akın, 2000'li yılların başında kanser hastalığına yakalanmış ve bu süreçte büyük bir mücadele vermiştir. Ancak bu zorlu süreci atlatmayı başaran Akın, kanserle mücadelesinde güçlü bir duruş sergilemiş ve hastalığı yenen bir isim olarak toplumda önemli bir ilham kaynağı olmuştur.