Filiz Akın kimdir? Filiz Akın neden öldü? Usta oyuncu Filiz Akın'ın hayatı ve sanat yaşamı

Yeşilçam’ın en önemli kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan Filiz Akın 22 Mart 2025 günü yaşamını kaybetti. Usta oyuncu Filiz Akın'ın yaşamını kaybetmesi sonrası Filiz Akın kimdir sorusunu gündeme getiren sevenleri ve hayranları Filiz Akın'ın hayatı ve sanat yaşamı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın neden öldü? İşte Usta oyuncu Filiz Akın'ın hayatı ve sanat yaşamı!

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da dünyaya geldi. Asıl adı Suna Akın’dır. Eğitim hayatına Ankara Koleji’nde başladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde eğitim gördü. Sinema kariyerine adım atmadan önce kısa bir süre memuriyet hayatı oldu.

Filiz Akın’ın sanat dünyasına girişi 1962 yılında düzenlenen bir yetenek yarışması ile oldu. Yarışmayı kazanmasının ardından ünlü yapımcılar tarafından keşfedildi ve aynı yıl "Akasyalar Açarken" filmiyle Yeşilçam’daki kariyerine adım attı.

FİLİZ AKIN'IN HAYATI VE SANAT YAŞAMI

Filiz Akın, Yeşilçam sinemasının dört yapraklı yoncası olarak anılan dört büyük kadın oyuncudan biridir. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın altın çağını temsil eden isimlerden biri oldu.

Modern ve batılı tarzdaki kadın rollerini canlandırması, onu döneminin diğer kadın yıldızlarından farklı kıldı. Hem masum hem de zarif duruşuyla izleyicilerin büyük sevgisini kazandı. Genellikle romantik filmlerde başrol oynayan Akın, aynı zamanda aksiyon ve dram türünde de başarılı performanslar sergiledi.

Kariyeri boyunca Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Tarık Akan gibi dönemin en popüler aktörleriyle birçok projede yer aldı. Özellikle Kartal Tibet ile olan uyumu, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden biri olarak anılmasını sağladı.

Filiz Akın’ın bazı unutulmaz filmleri:

Ankara Ekspresi (1970)

Tatlı Dillim (1972)

Umutsuzlar (1971)

Menekşe Gözler (1969)

Son Hıçkırık (1968)

FİLİZ AKIN'IN SON YILLARI VE SAĞLIK MÜCADELESİ

2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalanan Filiz Akın, zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Uzun süreli tedaviler sonucunda hastalığı yenmeyi başardı. Ancak ilerleyen yaşlarında bağışıklık sistemi ile ilgili çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

FİLİZ AKIN NEDEN ÖLDÜ?

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a nakledilmişti.

Filiz Akın, 22 Mart 2025 tarihinde 82 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına ve sanat dünyasına bıraktığı mirasla daima anılmaya devam edecek.

100’ÜN ÜZERİNDE FİLMDE ROL ALDI

Kariyeri boyunca 100’ün üzerinde filmde rol alan Filiz Akın, özellikle Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Ediz Hun ve Tarık Akan gibi isimlerle paylaştığı başrollerle izleyicinin gönlünde taht kurdu. “Ankara Ekspresi”, “Utanç”, “Tatlı Meleğim” ve “İstanbul Tatili” gibi filmlerdeki oyunculuklarıyla hafızalarda yer etti.

SİNEMADAN EKRANA, EKRANDAN KİTABA

1980’li yıllardan itibaren sinemadan uzaklaşarak daha çok televizyon projeleri ve yazarlıkla ilgilenen Akın, bir dönem TRT’de programlar sundu. Daha sonra kaleme aldığı kitaplarla da okurlarla buluştu. Sağlık mücadelesi sırasında kansere karşı verdiği mücadeleyi ve yaşam tecrübelerini paylaştığı kitapları geniş kitlelerce ilgiyle karşıla