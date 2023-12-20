Filiz Ceritoğlu Sengel kadın adaylarla buluştu: Biz varız, biz çözeriz, biz yönetiriz

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin kadın aday adayları için düzenlediği Siyaset Okuluna konuşmacı olarak katıldı.

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KADER) kadın aday adayları için düzenlediği Siyaset Okuluna konuşmacı olarak katıldı.

Aday adaylığı dosyasını teslim eden kadınlara seslenen Ceritoğlu Sengel, “Aslında bu toplumda ben de varım. Kusura bakmayın da memlekette bu kadar şey felakete sürükleniyorken elimi taşın altına koymaya ben de varım diyen kendinizi kocaman alkışlayın” dedi.

Yaşanan krizlerden ve yoksunluklardan en çok kadınların etkilendiğini belirten Ceritoğlu Sengel, “Hayat gittikçe zorlaşıyorken, her gün bambaşka şeyleri görüyorken, ekonomik kriz alıp başını gitmişken, çok enteresan internette izlediğimiz eşinin parasını çarçur eden fenomenlerin aslında bir saadet zinciri olduğu ve suç operasyonlarının başı olduğunu fark etmişken, ne yazık ki toplumun her yerinde mevcut iktidarın da bakış açısının sebebiyle bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık ve aynı zamanda eşitsizliklerin de zirve yaptığı bir zamanı yaşıyorken bütün ayrımcılığı ve bu bütün eşitsizliğin her birinin tek sebebi ve bunun sebeplerinin ötesinde bu sebeplerin sonuçlarını yaşamak zorunda kalan kabul edelim ki, öncelikle evde sofrasını kuran, ütüsünü yapan, aynı zamanda çalışma hayatında ben de varım diyen kadınlardır” diye konuştu.

"BİR ADIM ÖNE ÇIKIYORUZ, AYAĞA KALKIYORUZ"

Kadınların siyasette yer alma süresinde birçok zorlukla karşıladığını belirten Ceritoğlu Sengel, “Kolay mı asla değil. Peki, neye ihtiyacımız var? Bir dakika biz buradayız demeye ihtiyacımız var. Biz buradayız demeye ihtiyacımız var. Sadece kadın erkek ayrımına değil çocuklar için kadınlar için, ben engel tanımıyorum diyen engelliler için aslında toplumun bütün kırılgan tarafları için bir hezimet var ortada. Herkes varoluş mücadelesini sürdürüyor. Ama ne yazık ki tek başına bir yöntemsizlik ile sürdürüyor. Siyasette, yaşamda, iş hayatında, sosyal hayatta ya da her yerde öncelikle şunu diyeceğiz; 'Ben varım ben çözerim. Ben yönetirim, ben bu işi yapabilirim.' Ama cümlenin en başında şu olacak; 'Biz yaparız, biz yönetiriz, biz çözeriz' Son cümle ama hepimiz için ilk cümle olsun benim konuşmam; “Ayağa kalkıyoruz. Bir adım öne çıkıyoruz. Ben varım. Hayır, biz varız. Şimdi ayağa kalkıyoruz” dedi.