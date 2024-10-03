Filiz Gazi'den yeni kitap: 'Görünmeyen Cemaat, Mürideler'

Gazeteci Filiz Gazi'nin yeni kitabı 'Görünmeyen Cemaat, Mürideler', Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Kitap, Türkiye'deki dindar kadınların görünmeyen dünyasına dair kapsamlı bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Filiz Gazi, söyleşiler dışında cemaatlerin içine girdi, ibadetlere ve gündelik hayatlara dahil oldu.

Tıpkı erkekler arasında olduğu gibi kadınlar da kendi içinde “şeyh anne”, “vekil kadın” gibi hiyerarşik nizama sahip olduklarını kaydetti.

Çocukluğunda cemaat yurtlarında kalan kadınlarla konuştu. Yoksul mahallelerde örgütlenen tarikatların nasıl bir düzenle mürideleri topladığına ilişkin bilgileri bizzat “şeyh anne”, “ders veren hoca” konumunda olan kadınlardan dinledi.

'Görünmeyen Cemaat', ülkeye münhasır sınıfsal özellikler, Yeşil Kuşak projesi, siyasal islam, Doğu- Batı arasındaki kültürel yarıklar gibi sosyolojik, emperyalist emellerin araçları ve tarihsel etkileri de hesaba katarak ülkedeki dindar kadınların panoramik bir portresini çiziyor.

Kitabın konusu şöyle:

“Görünmeyen Cemaat, Mürideler” adlı çalışmada tarikat ve cemaatlerde kadının yeri, kadınların bu yapılara giriş sebebi, üstlendikleri görevler, tebliğ etme faaliyetleri, bir dönem cemaatte olan ve halen daha cemaate mensup kadınların anlattığı ışığında anlatılıyor. Bu anlamda sağ ve dindar çalışmaların dışında “Görünmeyen Cemaat” bir ilk olma özelliğini taşıyor.