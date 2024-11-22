Filli Boya işçilerinden çatal kaşıklı eylem

Gebze'de kurulu Betek Boya (Filli Boya) firmasında işçiler yemekhanede çatal kaşıklı eylem yaptı. İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası'nın yetki belgesi kazanmasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesinden kaçındığını ifade eden Filli Boya çalışanlarının eylemi aylardır devam ediyor.

Petrol-İş fabrikada çoğunluğu sağlamış ve yetki belgesini almıştı. Ancak işveren, yetki belgesine itiraz edince fabrikada eylem başlamıştı. 15 Ekim'de başlayan eylemler sürerken, işçiler son olarak yemekhanede çatal ve kaşıkları tabaklarına vurarak ses yükseltti.