Filli Boya’da yetki itirazına karşı işçiler ayağa kalktı

Melisa AY

İşverenlerin, sendikal hakları sekteye uğrattığı mahkeme kararları ile kanıtlanan ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini tamamen durduran 'yetki itirazı oyunu' neredeyse her iş kolunda görülmeye devam ediyor.

Bu kez de Filli Boya'da işçiler, sendikalarının yetkisine itiraz edilmesi nedeniyle mağdur ediliyor.

Kocaeli Gebze'de kurulu, Filli Boya markasına da sahip olan Betek Boya firmasında çalışan işçiler, anayasal sendika hakları için mücadele başlattı. Petrol-İş'te örgütlü işçiler, sendikanın yetki belgesi kazanmasına rağmen işverenin toplu iş sözleşmesinden kaçınmasına ses yükseltti. Sendika, bin kişinin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada sürdürdüğü örgütlenme çalışması sonucunda toplu iş sözleşmesi (TİS) için yetki kazandı. Betek Boya ise pek çok patronun başvurduğu gibi yetki belgesine itiraz ederek işçilerin sendika hakkını gasbedecek süreci başlattı. İşverenin Petrol-İş aleyhine yetki itirazı, patronların tanıdık yöntemi ile yetkisiz mahkemeye yapıldı. İşverenler, hukuki süreci uzatarak sendikal örgütlenmeyi zayıflatmak amacıyla itiraz davalarını, uzun süre sonuçlanmayacaklarına emin oldukları yetkisiz mahkemelerde başlatıyor.

İşçiler, TİS görüşmelerini birkaç yıl aksatacak davaya karşı isyan ederek fabrika içinde eylem başlattı.

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek süreci anlattı, "Sendikanın TİS için işverene uzattığı el havada kaldı" diye konuştu. Kırmızıçiçek, "İş barışının bozulmaması hedefiyle yola çıktığımız TİS görüşmeleri, işveren tarafından tamamen durduruldu. Üstelik işveren yetkisiz mahkemeye aleyhimizde itirazda bulunarak işçinin hakkını ihlal ediyor. Mahkeme süreci, binden fazla işçinin 2-3 yılına mal olabilir" dedi.

Betek Boya'da işverenin sendika ile diyaloğu tamamen kestiğini anlatan Kırmızıçiçek, "İşçiler TİS olmamasına çok tepkili. Fabrika içinde bu sebeple eylemlere başladık. Öncelikli talebimiz de TİS masasına oturmaktır. Üyelerimiz vardiya giriş ve çıkışlarında fabrikada alkışlı protestolarını sürdürüyor. İşveren buna kulağını tıkadıkça biz de sesimizi yükseltiyoruz. İşçiler mesaiye kalmama tavrından da vazgeçmiyor. Yemekhane içinde de protestolarımız başladı, yemek saatlerinde de ses yükseltiliyor. Sendika ile işveren masaya oturana kadar durmayacağız. İşveren müzakere yolunu seçerse TİS için görüşmelere başlanabilir ancak hak gasbına devam ettiği sürece biz de üyelerimizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.