Film ve müziğin ustaları İzmir'de

Yunis ALAÇAM

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Kültürlerarası Sanat Derneği öncülüğünde 10-15 Eylül tarihleri arasında İzmir'de sinemaseverleri ağırlayacak. İstinyePark Teras Renk Sineması’nın üç salonu ile İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde 47’si uzun metrajlı 100 film gösterilecek. Tematik bir festival olan festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde müzik ve müzisyenleri konu alan 14 ülkeden 10 film yarışacak. Bu bölümde En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini verecek olan Jüri yönetmen Ömer Vargı’nın başkanlığında, Malak Dahmouni, Olena Yershova, Şenay Lambaoğlu ve Tulio Gagliardo’dan oluşuyor. Uluslararası Yarışma bölümünde, jürinin belirleyeceği ödüllerin yanı sıra bu yıl ilk kez İzleyici Jürisi Ödülü verilecek.

Festival Direktörü Vecdi Sayar, kurmaca ile belgesel yapımları ayırmayı doğru bulmadıklarını, bu yıl Uluslararası Yarışmada 5 kurmaca, 5 belgesel yapımın yer alacağını söyledi. Yarışma filmleri Bir Cenaze İçin Müzik (Kanada), Bir Sürgünün Not Defteri: Misina (Türkiye), Bozkır ve Dağ (Portekiz, Uruguay), Efterklang: Makedonium Band (Danimarka, Makedonya), Müzisyenler (Fransa), Kneecap (İrlanda, Birleşik Krallık), Köln 75 (Almanya, Polonya, Belçika), Liberato’nun Sırr (İtalya), Mini, Bartok ve Rock (Macaristan), Sound Dreams of İstanbul (Türkiye-Fransa) olarak belirlendi.

SİNEMAMIZIN MÜZİĞİ

Bu yıl Ulusal Yarışma yerine ‘Sinemamızın Müziği’ başlıklı bölümde yer alan filmler arasından birine ‘En İyi Özgün Müzik’ ödülü, bir diğerine Jüri Özel Ödülü verilecek. Seçici kurulda, besteci Serdar Yalçın ve eleştirmenler Asu Maro, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu, Müge Turan yer aldığı jüri ödül alacak yapımları belirleyecek. Jürinin ilk değerlendirmesinde 6 film finalist olarak belirlendi: 'Başlangıçlar', 'Ceviz Yaprakları Sarardığında', 'Fidan, Gecenin Kıyısı', 'Şımarık' ve 'Yeni Şafak Solarken.' Festivalin Gençlik Jürisi ise, 2024-25 dönemi yapımları arasından seçilen ‘İlk Filmler, İlk Heyecanlar' bölümündeki 'Acı Kahve', 'Büyük Kuşatma', 'Derun', 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri', 'Hevi', 'Su Yüzü' ve 'Yurt' filmlerinden birine En İyi İlk Film Ödülü verecek. Festivalin diğer ödüllendirmesi de besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında Ali Can Sekmeç, Oya Doğan, Sina Koloğlu, Tuğçe Madayanti Şen’den oluşan jürinin, En İyi Dizi Müziği ve Jüri Özel Ödülü olacak.

BAŞYAPITLAR GÖSTERİMDE

Festivalin Onur Ödülleri ‘Yeni Türkü’ grubunun kurucularından Derya Türkan ile Selim Atakan’a ve Fransız sinemasının film müziği bestecisi Philippe Sarde’a verilecek. Cemal Reşit Rey’in müziklerini yaptığı, Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 'Aysel Bataklı Damın Kızı' restore edilmiş kopyası ile seyirciyle buluşacak. Bu yıl 100. doğum yılını kutladığımız Atıf Yılmaz 'Asiye Nasıl Kurtulur?', bu yıl yaşamını yitiren iki usta yönetmen Şerif Gören 'On Kadın', Ali Özgentürk 'Balalayka' adlı filmleriyle anılacak. Macar sinemasının ustası Zoltan Fabri’nin de 2 başyapıtı gösterilecek. ‘Müzik ve Yaşam’da sunulacak filmler arasında 'Maria', 'Aznavour', 'Stelios', 'Better Man' gibi filmlerin yanı sıra, İzmir’de ilk kez gösterilecek olan Emmanuel Courcol’ün 'Bando' ile Johan Grimonprez’in 'Bir Darbe için Sountrack' filmleri dikkat çekiyor. Bu bölümdeki filmler İstinyePark Teras Renk Sineması’nın saat 21.00'deki seanslarında ücretli gösterilecek.

CANLANDIRMA, BELGESEL VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI BİR ARADA

Polonya, Macaristan ve Fransa’dan kısa animasyon filmlerinin yanı sıra çocuklar için hazırlanmış Polonya ve Fransız animasyonları da festival programında yer alacak. Festivalin jenerik filmini hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan Türkiye yapımı animasyonlu müzik videolarından bir seçki sunacak. Festival programında belgesel ve animasyon alanlarında 4 atölye ile yapımcı Zeynep Atakan’ın ‘Yapım Sorunları ve Ortakyapımlar’ atölyesi de katılımcıları ağırlayacak.