Film ve Müzik Festivali ödül töreniyle sona erdi

Kültür Sanat Servisi

Direktörlüğünü BirGün yazarı Vecdi Sayar’ın üstlendiği 5. İzmir Film ve Müzik Festivali, Fransız Kültür Merkezi’nde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Meltem Cumbul’un sunuculuğunu yaptığı gecede Fransız yönetmen Gregory Magne’ın ‘Müzisyenler’ filmi iki ödül aldı. Festivalin Uluslararası Yarışma bölümündeki filmleri değerlendiren jüri, ‘Müzisyenler’e En İyi Film, ‘Kneecap’e En İyi Müzik, ‘Köln 75’e Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

‘Müzisyenler’ izleyici Jürisinin de ödülünü aldı. Onur Ödülleri ise Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu ile Selim Atakan verildi. Sinemamızın Müziği bölümünde En İyi Müzik Ödülü Türker Süer’in ‘Gecenin Kıyısı’ filmindeki müziği ile Ozan Tekin’e; Jüri Özel Ödülü ‘Yeni Şafak Sökerken’ filminin ses tasarımı ile Gürcan Keltek-Murat Gültekin’e verildi.

Gençlik Jürisi ise En İyi İlk Film olarak Nehir Tuna’nın ‘Yurt’ filmini seçti. Televizyon Dizilerinin Müzikleri bölümünde ‘Eşref Rüya’ dizisinin müziklerini yapan Aytuğ Yargıç, ‘Şakir Paşa- Mucizeler ve Skandallar’ dizisinin müziklerini yapan Sertaç Özgümüş ve Çağlar Haznedaroğlu ödüle layık görüldü.