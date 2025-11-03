Film ve umut dolu bir hafta

Kültür Sanat Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kalpten’ mottosuyla gerçekleştirdiği 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Altın Portakal’lar sahiplerini buldu.

Geceye damgasını vuran film, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu” oldu. “Tavşan İmparatorluğu”; ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘Film- Yön En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Görüntü Yönetimi’, ‘En İyi Sanat Yönetimi’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve ‘Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi’ olmak üzere geceden toplam 7 Altın Portakal’la ayrıldı.

ÖZGÜR GÜNLER DİLEĞİ

Ödül töreni, üzücü bir haberle Türk sinemasının emektar isimlerinden, oyuncu Engin Çağlar’ın bir kazada hayatını kaybetmesi haberiyle başladı. Gecede ilk olarak Muhittin Böcek’in mektubu okundu. Böcek mesajında “Altın Portakal, yalnızca bir festival değil. O, bu şehrin vicdanı. Adaletin, umudun, emeğin ve yaratıcılığın buluştuğu en sıcak kalp. Ve hiçbir duvar, hiçbir mesafe, bu kalbin atışını durduramaz. Sizin alkışınız buraya kadar ulaşıyor. İyi ki varsınız, iyi ki Altın Portakal var” ifadelerini kullandı. Festival Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise “Altın Portakal’da yalnızca filmleri değil emeği, inancı ve kalpten gelen dayanışmayı da izledik. Özgür ve güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle” dedi. Gecede sinemaseverleri selamlayan Ulusal Jüri Başkanı yönetmen- yapımcı Ömer Vargı da “Bazı meslekler vardır ki onların hata yapma hakkı yoktur. Mesela bir hâkim; adalet duygusunu içimizde saklamak zorundadır” diye konuştu. Altın Portakal Film Festivali’nde; Ömer Vargı başkanlığında, Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu’ndan oluşan Ulusal Uzun Metraj Jürisi; Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”- nu En İyi Film dahil 7 dalda ödüle layık buldu.

DİRENENLERE ADADI

En İyi Film ödülü ile En İyi Yönetmen ödülünü alan yönetmen Seyfettin Tokmak da yaptığı konuşmada “Yaklaşık iki üç yılım Ümraniye Cezaevi’nde geçti, çocuklara gönüllü sinema öğretmenliği yaptım. Çocuklarda yoğun depresyon vardı. Beni bu filmi yapmaya o duygu götürdü. Hayatım boyunca zorluk çeken çocuklar gördüm. Yaşar Kemal’in ‘Çocuklar İnsandır’ kitabı çok önemli; Yaşar Kemal için alıyorum bu ödülü” dedi. En İyi Senaryo Ödülü ise “Sahibinden Rahmet” filmiyle Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in oldu. Emre Sert ödülü “Bu zor dönemlerde, bütün baskılara rağmen film yapma cesareti gösteren tüm sinemacı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz” diyerek aldı. “Parçalı Yıllar” ile En İyi Müzik Ödülü’nü kazanan İrsel Çivit ‘‘Sanat yaparak dünyayı kurtarmayız ama bütün bunları yapacak olan insanlara ilham verebiliriz” dedi. En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi, “Noir” filmindeki çalışmasıyla Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci oldu. Ödülü alan yapımcı Özlem Öçalmaz ‘‘Bu ülkede çok fazla anne, çocuğunu kaybediyor, failler hâlâ sokaklarda. Ahmet Minguizzi’nin annesinin cesur adımlarının hepimize ışık olmasını diliyorum. Ödülü ona adıyorum” dedi. Gecede En İyi Sanat Yönetimi ödülü de “Tavşan İmparatorluğu” ile Tora Aghabayova’nın oldu. Törene katılamayan Aghabayova’nın ödülünü, filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak aldı. Tokmak; “Tora, Berlin’de yaşayan bir Azeri. Filmin insansı, masalsı dünyasını kurmamızdaki en kıymetli kişi. Filmi çekmeden önce amacım; bu filmi kadınlarla yapmaktı. Özellikle ekibi kadınlardan seçerek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum” dedi. En İyi Görüntü Yönetimi ödülünün sahibi de yine “Tavşan İmparatorluğu” ile Claudia Becerril Bulos oldu. “Parçalı Yıllar” filmindeki performansıyla Yetkin Dikinciler, En İyi Erkek Oyuncu seçildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Erken Kış” filmindeki rolüyle Leyla Tanlar’ın oldu. Tanlar, “Hayatta her yerde olduğu gibi hikâyelerde de kadınlara biçilen rol; arta kalan oluyor hep” dedi. “Kanto” filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, oyuncu Engin Alkan’dan alan usta oyuncu Yıldız Kültür, “Ödülü; sevgi, barış ve özgürlük adına kaldırıyorum” diye konuştu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de “Tavşan İmparatorluğu” filmiyle Sermet Yeşil’in oldu.

∗∗∗

62. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

• En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu (Yönetmen: Seyfettin Tokmak)

• Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Yapımcılar: Şeyhmus Altun & Fevziye Hazal Yazan)

• Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert & Gözde Yetişkin)

• En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

• Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar), Ezgi Yaren Karademir (Bağlar, Kökler ve Tutkular), Nanaz Bahram (Bağlar, Kökler ve Tutkular)

• En İyi Senaryo: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert & Gözde Yetişkin)

• En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu)

• En İyi Müzik: İrsel Çivit (Parçalı Yıllar)

• En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu & Deniz Çizmeci (Noir)

• En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu)

• En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar (Erken Kış)

• En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür (Kanto)

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

• Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

• Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

• Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya / Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

• Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam’s Sake)

• Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)

• Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Tereza Nvotva (Father)

• Uluslararası Yarışma En İyi Film: A Poet (Simon Mesa Soto)

• Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya / Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

• En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek (Yön: Deniz Koloş)

• Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba (Yön: Sandra Peso)

• En İyi Belgesel: Roman Gibi (Yön: Tayfun Belet)

• Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz (Yön: Rıza Oylum)

• En İyi Öğrenci Filmi: Tümseğin Uğultusu (Yön: Abdurrahim Karabulut / İstanbul Üniversitesi)

• Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir? (Yön: Eylül Babur / Medipol Üniversitesi)