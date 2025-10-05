Filmekimi ile ödüllü eserler beyazperdede

Oktay EVSEN

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Filmekimi, İstanbul’da 12 Ekim'e kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Etkinlik kapsamında ödüllü yapımlar Atlas 1948, Cinewam City’s Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art’ta gösterilcek. Filmekimi, İstanbul’un yanı sıra 9-12 Ekim’de Ankara, 16-19 Ekim’de Eskişehir ve 23-26 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan Görünmez Kaza, Venedik’te Altın Aslan’ı kazanan Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Karlovy Vary’de Büyük Ödül kazanan Doğada Delirmek Daha İyi bu yılın programında yer alıyor.

Kaouther Ben Hania’nın Hind Rajab’ın Sesi ile Tarzan & Arab Nasser’in Bir Zamanlar Gazze’de filmleri de izleyicilerle buluşacak.