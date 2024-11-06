Filmlerle Alevi Bektaşi kültürü

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Alevi Sinema Günleri, Alevi Bektaşi kültürünü sinema aracılığıyla tanıtmayı hedefliyor. Alevi Vakıflar Federasyonu tarafından 15-17 Kasım tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte, Alevi Bektaşi kültürü ve inancını işleyen filmler izleyiciyle buluşturulacak.

Etkinlik, 15 Kasım Cuma akşamı saat 21.00’de 1973 yapımı Azerbaycan filmi Seyyid Nesimi ile açılacak. Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan bu film, yıllar önce Azerbaycan’da izlenme rekorları kırmış ancak hiç vizyona girmemişti. Atlas Sineması’nda yapılacak gösterim, filmi 51 yıl sonra Türkiye’de izleyicilerle buluşturacak.

16 Kasım Cumartesi günü etkinlik, saat 14.00 seansında Pir Sultan Abdal filmi ile devam edecek. Remzi Jöntürk’ün yönettiği ve Fikret Hakan, Tuncer Necmioğlu gibi ünlü oyuncuları barındıran bu film, Alevi Bektaşi kültürünün sinemadaki ilk uzun metrajlı örneklerinden biri olarak 51 yıl sonra tekrar gösterime girecek. Aynı gün saat 17.00’de Aşık filmi seyirciyle buluşacak. Bilal Babaoğlu’nun yönettiği bu filmde, Emirhan Kartal, Meltem Miraloğlu, Yeliz Şatıroğlu ve Uğur Aslan gibi isimler yer alıyor. Saat 20:00’de ise Menekşe’den Önce belgeseli gösterilecek. Soner Yalçın’ın yönettiği bu film, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak’ta katledilen Menekşe’nin hikâyesine odaklanıyor ve bir bellek olma özelliği taşıyor.

17 Kasım Pazar günü, saat 14:00’te Hünkâr Bektaş, Aslan ve Ceylan adlı çizgi-animasyon filminin gösterimi ile başlayıp film gösterimleriyle devam edecek.

Filmlerin tamamının ücretsiz gerçekleştirileceği ‘Alevi Sinema Günleri’nin gösterimleri Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda olacak.