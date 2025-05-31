Filoğlu 8 OldenFest başlıyor

Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Filoğlu 8 OldenFest’in basın lansmanı, 30 Mayıs Perşembe akşamı Çeşme MarinAlaçatı Otel’de düzenlenen özel bir kokteyl ile gerçekleştirildi. Lansmana; organizasyonun ana destekçisi Filoğlu Grup ev sahipliğinde, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fil, Filoğlu Group Genel Müdürü Ayyüce Fil Çömlekçioğlu, festivalin organizatörü Berkem Bozdağ, marinayı temsilen Filoğlu Group adına konuşan MarinAlaçatı Marina Müdürü Deniz Şahin, sponsor marka temsilcileri, sektör paydaşları katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Berkem Bozdağ, “OldenFest sadece bir festival değil; bir tutkunun kültüre dönüştüğü, insanları ortak bir ruh etrafında birleştiren bir buluşma alanı” ifadelerini kullandı. Bozdağ, kendi markası olan 8 Olden Garage’ın da festivalin çıkış noktasındaki ilhamı taşıdığını belirtti.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise yaptığı konuşmada, Alaçatı’nın sadece yaz turizmiyle değil, yıl boyunca devam eden tematik etkinliklerle de cazibesini artırdığını belirterek, OldenFest gibi nitelikli organizasyonların bölgenin marka değerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

“BU FESTİVALLER ÇEŞME’NİN RUHUNU YAŞATIYOR.”

Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, “Çeşme’miz sadece deniz ve doğa ile değil, böyle vizyoner organizasyonlarla da büyüyor. Klasik otomobil ve motosiklet tutkusu, bu festivaller sayesinde bir yaşam kültürüne dönüşüyor. Yerel yönetim olarak bu tür projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinliğin nostaljisine uygun 90’lar popunun sevilen isimleriyle birlikte olacağımız festival programı şu şekilde:

• 27 Haziran: Hey! Douglas

• 28 Haziran: Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, DJ Hakan Küfündür

• 29 Haziran: Doğukan Manço, Deeprise, Jabbar sahne alacak.

Ayrıca her gün Türkiye’nin önde gelen drift şampiyonlarının gerçekleştireceği gösteriler, söyleşiler ve marka deneyim alanları ile festival ziyaretçilerine dolu dolu üç gün sunulacak. Festivalin organizasyonunu 8 Olden Garage üstlenirken, Filoğlu Grup ana ev sahibi ve destekleyici kurum olarak öne çıkıyor. Etkinliğe destek veren kurumlar arasında Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve onlarca sponsor marka da yer alıyor.