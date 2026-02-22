'Filozof Atakan' yıllar sonra görüntülendi

10 yaşında okuduğu felsefe kitaplarıyla ilgili yaptığı yorumlarla tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.

Felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı.

Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla artmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamış ve şunları kaydetmişti: "Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir."