Final four'a yükselen son takım belli oldu

THY EuroLeague'de final four'a yükselen son takım Valencia oldu.

5'inci maça giden seride kendi sahasında dün akşam Panathinaikos'u 81-64 mağlup eden Valencia, final four'a yükselmeyi başaran 4'üncü takım oldu.

Valencia'da Brancou Badio 20 sayı kaydederken Panathinaikos'ta Nigel Hayes-Davis'in 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Valencia aynı zamanda tarihi bir geri dönüşü başardı. İlk iki maçı kendi sahasında kaybeden Valencia, önce deplasmanda Panathinaikos'u üst üste iki kez mağlup ederek seriyi eşitledi, dün oynanan serinin final maçından ise galip ayrıldı. Valencia, 2009'dan beri 5 maç üzerinden oynanan çeyrek final serilerinde bunu Real Madrid'den sonra başaran ikinci takım oldu. Real Madrid de şampiyon olduğu 2023 yılında ilk iki maçı kendi sahasında kaybetmesine rağmen Partizan'ı elemeyi başarmıştı.

Böylece Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, kendi salonunda düzenlenecek final four'dan uzak kaldı.

Atina'da düzenlenecek final four'da Valencia, Real Madrid ile eşleşirken diğer yarı finalde ise Fenerbahçe Beko ve Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Final four maçları 22-24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.