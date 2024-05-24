Final Four başlıyor

THY Euroleague'de Final Four heyecanı bu akşam başlıyor.

THY Euroleague Final Four'da yarı final maçları bu akşam oynanacak.

TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada 6 sene sonra son dörde kalan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile mücadele edecek.

Saat 22.00'de ise normal sezonu birinci sırada tamamlayan ve çeyrek finali maç kaybetmeden geçen tek takım olan Real Madrid, geçen yıl finalde mağlup ettiği Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Berlin'de düzenlenecek dörtlü finalde bu akşam finale kalacak ekipler belli olacak.

Turnuvada üçüncülük ve final maçları ise pazar günü oynanacak.