Final four başlıyor: Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos

THY EuroLeague'de final four maçları bugün başlıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un salonunda oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

Diğer yarı final mücadelesinde ise saat 21.00'de Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

Yarı finalleri kazanan takımlar, pazar günü şampiyonluk için finalde karşılaşacak.