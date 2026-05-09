Final Four'un gediklisi Fenerbahçe

Fenerbahçe, Euroleague'de bir kez daha Final Four sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Euroleague normal sezonunu 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 3-1 ile geçerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Böylece Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez Final Four bileti aldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2017 ve 2025 yıllarında kupayı kazanan sarı-lacivertliler, bu kez Atina’da düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor.

EN İSTİKRARLI TAKIMLARDAN

Fenerbahçe, 2014-2015 sezonundan bu yana Euroleague’de 8. kez Final Four yükselerek organizasyonun en istikrarlı ekiplerinden biri olmayı sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip daha önce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 ve 2025 yıllarında da son 4 takım arasında yer aldı.

Takımın başında bulunan Sarunas Jasikevicius ise kariyerindeki yedinci Final Four heyecanını yaşayacak.

Litvanyalı başantrenör, ilk kez 2018 yılında Zalgiris ile bu başarıyı elde etmişti. Daha sonra Barcelona ile üç kez üst üste son 4’e kalan Jasikevicius, son üç sezonda ise Fenerbahçe ile aynı başarıyı tekrarladı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU FENERBAHÇE'DE KAZANDI

Tecrübeli çalıştırıcı, başantrenörlük kariyerindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu geçen sezon sarı-lacivertli ekiple kazanmıştı.

Fenerbahçe, Final Four yarı finalinde Yunanistan temsilcisi Olimpiakos ile karşılaşacak. Normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos’un organizasyonda 3 şampiyonluğu bulunuyor.

İki ekip daha önce Dörtlü Final’de iki kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 2017 yılında İstanbul’da oynanan finalde rakibini 80-64 mağlup ederek tarihindeki ilk Euroleague kupasını kazanmıştı.

Olimpiakos ise geçen sezon oynanan üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 yenmişti.