Final Four’da şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de şampiyonluk için bahis oranları belli oldu. Favori olarak Real Madrid gösterilirken Fenerbahçe Beko'ya en düşük üçüncü oran verildi.

İddaa, THY Euroleague'de final four için bahis oranlarını açıkladı.

Son şampiyon Real Madrid, 1.98 oran ile turnuvanın favorisi olarak belirlendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, 3.10 oran ile en düşük ikinci orana sahip takım oldu.

Fenerbahçe Beko'ya 4.70, Olympiakos'un şampiyonluk ihtimaline ise 5.50 oran verildi.

Euroleague'de final four maçları 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.

Geçtiğimiz yılın finalistleri Real Madrid ve Olympiakos yarı finalde mücadele edecek. Diğer yarı finalde ise Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko finale yükselmek için mücadele edecek.