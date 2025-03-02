Final sınavları çakıştı, öğrenciler mağdur oldu

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bu yıl bahar döneminde final sınavlarını 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu.

İki üniversitenin aynı tarihte final sınavlarını gerçekleştirecek olması binlerce öğrenciyi mağdur edecek. İki üniversitenin güz döneminde farklı tarihlerde final sınavlarını gerçekleştirmesine rağmen bahar dönemi için böyle bir karar almasına öğrenciler tepkili. Binlerce öğrenci gerçekleşecek olan sınavlardan yalnızca birine girebileceğini ve final sınavlarından geçemeyeceğini dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı Programında eğitim gören bir öğrenci aynı sınavların aynı gün yapılacak olmasından dolayı yüzlerce öğrencinin mezun olamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İki programda da son sınıfta eğitime devam ettiğini belirten üniversite öğrencisi, “Şu anda yaşanacak olan bu durum pek dile getirilmiyor ancak final zamanı yaklaştığında bu durum daha net oraya çıkacak. Normalde çakışma olmasın diye sınavlar iki hafta arayla yapılıyordu. Şu anda iki bölümü okuyanlar aynı anda iki sınava nasıl girecek. Bu mümkün değil. Benim 12 dersim var ve mecburen bazılarının sınavına girmeyeceğim. Bütünleme ve yaz okulu var ancak finale girmem daha avantajlı olacaktı. Böyle olunca telafi edip mezun olamam zor olabilir ve okulum uzayabilir” dedi.