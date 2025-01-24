Finalin adı: Sabalenka - Keys

Mahir KANAAT

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka ile Madison Keys karşı karşıya gelecek. Final maçı 25 Ocak’ta oynanacak. Madison Keys, 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek’i 5-7, 6-1 ve 7-6’lık setlerle mağlup ederek finale adını yazdırdı. ABD’li raket, 2017 Amerika Açık’tan sonra kariyerinde ilk kez Grand Slam finali oynayacak.

Son iki yılın şampiyonu Sabalenka da, rakibini bir saat 26 dakika süren maçta 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kaldı. Avustralya Açık’ta üst üste 20. galibiyetini alan Belaruslu tenisçi, art arda üçüncü kez final bileti elde etti.

Belaruslu tenisçi, mutlu sona ulaşması halinde 1997, 1998 ve 1999’da zafere uzanan İsviçreli Martina Hingis’ten sonra turnuvada üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk kadın tenisçi olacak.