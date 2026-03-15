Finalissima iptal edildi: İspanya-Arjantin maçı oynanmayacak

UEFA ve CONMEBOL iş birliğiyle düzenlenen ve Avrupa ile Güney Amerika şampiyonlarını karşı karşıya getiren Finalissima organizasyonu iptal edildi.

Avrupa şampiyonu İspanya ile Copa America şampiyonu Arjantin arasında oynanması planlanan karşılaşmanın Katar’ın başkenti Doha’da yapılması öngörülüyordu. Ancak Katar yönetimi, bölgedeki savaş nedeniyle müsabakaya ev sahipliği yapmama kararı aldı.

ARJANTİN KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine UEFA, karşılaşmanın İspanya’nın başkenti Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda, iki takım taraftarlarının yarı yarıya yer alacağı bir organizasyonla oynanmasını önerdi. Ancak bu teklif Arjantin Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.

UEFA’nın sunduğu bir diğer seçenek ise Finalissima’nın biri Madrid’de diğeri Arjantin’de olmak üzere iki ayaklı oynanmasıydı. Arjantin tarafı bu öneriyi de geri çevirdi ve maçın Dünya Kupası sonrasında oynanmasını talep etti. İspanya’nın yoğun maç takvimi nedeniyle bu öneri de uygulanamadı.

İLK MAÇ 2022'DE OYNANMIŞTI

Son olarak UEFA, Arjantin’e Avrupa’da kendi belirleyecekleri bir ülkede 27 ya da 30 Mart tarihlerinde maçın oynanabileceğini bildirdi. Ancak bu teklif de kabul görmeyince Finalissima karşılaşmasının tamamen iptal edildiği açıklandı.

Finalissima’nın ilk organizasyonu 2022 yılında oynanmış, Arjantin Wembley Stadyumu’nda İtalya’yı 3-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.