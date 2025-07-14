Finaller önçesinde son maç Sırbistan’la

Spor Servisi

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı son maçını bugün Sırbistan’la yapacak. Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Hollanda’da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya’ya 3-2 yenildi.

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı. Ay-yıldızlı takım, finaller öncesi son maçını bugün TSİ 21.00’da Sırbistan’la oynayacak.