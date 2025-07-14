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Finaller önçesinde son maç Sırbistan’la

Spor
  • 14.07.2025 06:00
  • Giriş: 14.07.2025 06:00
  • Güncelleme: 14.07.2025 06:00
Finaller önçesinde son maç Sırbistan’la
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı son maçını bugün Sırbistan’la yapacak. Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Hollanda’da düzenlenen üçüncü haftasındaki üçüncü maçında İtalya’ya 3-2 yenildi.

Finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, ligdeki 11 maçta 8 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İtalya ise 11 maçını da kazandı. Ay-yıldızlı takım, finaller öncesi son maçını bugün TSİ 21.00’da Sırbistan’la oynayacak.

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