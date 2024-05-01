Financial Times: ABD baskı yaptı, Türkiye'den Rusya'ya ihracat düştü

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin baskısının ardından Türkiye'den Rusya'ya ihracat düştüğü yönünde bir değerlendirme yaptı.

Türkiye'den Rusya'ya ihracat, 2024 yılının başında düştü. Financial Times, bunun ABD'nin Rusya'ya, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşında kullanabileceği ürünler ihraç etmemesi için yaptığı baskının işe yaradığına işaret ediyor olabileceğini ifade etti.

T24'ün aktardığına göre, Financial Times'ın Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) aldığı veriler üzerinde yaptığı hesaplarda 2024'ün ilk üç ayında ihracat, geçen yılın aynı kesimine kıyasla 3'te 1 azalarak 2.1 milyar dolara düştüğüne dikkat çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen aralık ayında Hazine Bakanlığı'na ABD yaptırım listesinde bulunan şirketlerle çalışan bankalara ikincil yaptırım uygulama yetkisi vermişti. Beyaz Saray bu kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında kullandığı mikroçip gibi ürünlerin Rusya'ya ihraç edilmesini önlemek için almıştı.

Financial Times, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının bu karardan sonra düştüğüne dikkati çekti. Britanya merkezli gazete, ABD ve Avrupa Birliği'nin bu tür faaliyetleri önlemek için Ankara dahil bazı başkentlerde lobicilik yaptığını ifade etti. Kremlin, ABD'nin Türk bankalarına "eşi görülmemiş, açık ve agresif baskı uyguladığını" ifade etmişti.

Verilere göre Türkiye'den Rusya'ya ihracatın Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasında yaşadığı keskin düşün Mart ayında biraz artış gösterdi, ancak yine de 2023'ün Mart'ının altında kaldı.