Financial Times: İsrail, yıllardır trafik kameralarından Hamaney'in aracını izliyordu

İngiliz Financial Times gazetesi, İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e düzenlenen suikastın arka planına ilişkin detayları aktardı.

Habere göre İsrail istihbaratı, yıllar öncesinden başlayarak Tahran’daki trafik kameralarına sızdı ve Hamaney başta olmak üzere İran’daki üst düzey isimlerin günlük hareketlerini izlemeye başladı. Elde edilen görüntülerin şifrelenerek Tel Aviv’e ve İsrail’in güneyindeki veri merkezlerine aktarıldığı belirtildi.

Özellikle Hamaney’in yerleşkesine yakın konumdaki Pasteur Caddesi üzerindeki bir kameranın kritik bir görüş açısı sunduğu ifade edildi.

Bu kamera sayesinde korumaların ve şoförlerin hareketlerinin takip edildiği; araçların nereye park ettiği, kimlerin ne zaman gelip gittiği ve Hamaney’e kimlerin eşlik ettiği gibi ayrıntıların kaydedildiği aktarıldı. Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan yerleşkedeki günlük rutin hakkında bu yolla detaylı bilgi toplandığı kaydedildi.

YETKİLİLERİN KONUMLARINA ERİŞİLDEİ

Haberde ayrıca İsrail’in İran’ın cep telefonu şebekelerine de sızdığı ve bu sayede üst düzey yetkililerin konum ve hareketlerine dair ek veriler elde ettiği belirtildi. Yıllar boyunca toplanan büyük veri havuzunun analizinde ise yapay zekâ araçları ve özel algoritmaların kullanıldığı ifade edildi.

CIA’nin de süreçte rol oynadığı belirtilen haberde, ABD istihbaratının Hamaney’in katılacağı toplantının planlandığı şekilde gerçekleştiğini doğrulayabilecek bir “insan kaynağına” sahip olduğu öne sürüldü.

“TAHRAN’I KUDÜS KADAR İYİ TANIYORDUK”

Habere göre İsrail, saldırıdan hemen önce Hamaney’in güvenlik ekibinin uyarı almasını engellemek amacıyla toplantı noktasının çevresindeki cep telefonu antenlerini devre dışı bıraktı. Bu sayede telefonların meşgul görünmesine yol açıldığı ve olası bir alarmın iletilmesinin önüne geçildiği aktarıldı. İsrailli bir istihbarat yetkilisi, operasyonun kapsamını anlatırken “Tahran’ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk” ifadesini kullandı.

SALDIRI GÜNÜ

Financial Times’ın haberine göre İsrail, yıllar süren takip ve veri toplama faaliyetleri sonucunda Hamaney’in saldırının gerçekleştiği cumartesi günkü toplantısına kadar izini sürdü. ABD istihbaratının da, Hamaney’in cumartesi sabahı kendi yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkililerle bir araya geleceğini kendi kaynağı aracılığıyla teyit ettiği belirtildi.

Saatler boyunca havada beklediği ifade edilen İsrail savaş uçaklarının, Hamaney’in yerleşkesine 30 hassas güdümlü füze fırlattığı, saldırıda Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey İranlı yetkilinin hayatını kaybettiği kaydedildi.