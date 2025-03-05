Finans alanında fiyat hareketlerini anlamak ve yorumlamak için kullanılan 20 teknik analiz indikatörü ve anlamları

Teknik analiz, finans piyasalarında fiyat hareketlerini ve trendleri tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Geçmiş fiyat hareketleri, işlem hacmi ve çeşitli göstergeler kullanılarak piyasa hareketleri öngörülmeye çalışılır. İşte finans alanında sıkça kullanılan 20 teknik analiz yöntemi ve anlamları:

1. HAREKETLİ ORTALAMALAR (MOVİNG AVERAGES - MA)

Fiyatların belirli bir süre boyunca ortalamasını alarak trend yönlerini belirlemek için kullanılır. Yaygın türleri Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA)'dır.

2. GÖRECELİ GÜÇ ENDEKSİ (RELATİVE STRENGTH INDEX - RSI)

0 ile 100 arasında değişen bir momentum göstergesidir. 70'in üzeri aşırı alım, 30'un altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir.

3. MACD (MOVİNG AVERAGE CONVERGENCE DİVERGENCE)

Hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir göstergedir. Sinyal çizgisinin MACD çizgisini yukarı kesmesi alım, aşağı kesmesi satım sinyali oluşturur.

4. BOLLİNGER BANTLARI

Fiyatın hareketli ortalaması etrafında belirli standart sapmalar kullanılarak oluşturulan bantlardır. Bantların genişlemesi volatilitenin arttığını gösterir.

5. DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Fiyatların geri döndüğü kritik seviyelerdir. Destek seviyesi düşüşleri sınırlandırırken, direnç seviyesi yükselişleri sınırlar.

6. FİBONACCİ DÜZELTME SEVİYELERİ

Fiyat hareketlerinin belirli Fibonacci oranlarında düzeltme yapabileceğini gösteren analizdir. 0.382, 0.5 ve 0.618 seviyeleri en yaygın kullanılan oranlardır.

7. HACİM (VOLUME ANALYSİS)

İşlem hacmi fiyat hareketlerinin gücünü belirlemede önemli bir göstergedir. Yüksek hacim, trendin gücünü destekler.

8. STOKASTİK OSİLATÖR

Fiyatların belirli bir süre içindeki kapanış seviyesinin en yüksek ve en düşük seviyelere kıyasla nerede olduğunu gösterir.

9. PARABOLİC SAR (STOP AND REVERSE)

Trendi takip etmek ve olası dönüş noktalarını belirlemek için kullanılır. Noktaların fiyatın altında olması yükseliş, üstünde olması düşüş trendini gösterir.

10. ICHİMOKU BULUTU

Çoklu göstergeleri içeren bir sistemdir. Destek, direnç, momentum ve trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

11. DENGE HACMİ (ON-BALANCE VOLUME - OBV)

Hacim ve fiyat hareketleri arasındaki ilişkiyi inceler. Hacimdeki artış fiyatın yönünü teyit eder.

12. MOMENTUM GÖSTERGESİ

Fiyat değişiminin hızını ölçer. 100 seviyesinin üzeri güçlü bir yükseliş trendini, altı ise zayıf bir trendi gösterir.

13. ADX (AVERAGE DİRECTİONAL INDEX)

Trendin gücünü ölçmek için kullanılır. 25'in üzeri güçlü trend, altı ise zayıf trend anlamına gelir.

14. WİLLİAMS %R

Fiyatların belirli bir zaman aralığındaki en yüksek seviyeye ne kadar yakın olduğunu gösterir. -20'nin üzeri aşırı alım, -80'in altı aşırı satım bölgesidir.

15. ELLİOTT DALGA TEORİSİ

Piyasaların belirli döngüler içinde hareket ettiğini savunan bir teoridir. Beş dalgalık bir yükseliş ve üç dalgalık bir düzeltme hareketi içerir.

16. KELTNER KANALI

Hareketli ortalamalar ve ATR (Average True Range) kullanılarak oluşturulan bir trend göstergesidir. Kanalın dışına çıkışlar aşırı alım veya satım sinyali olabilir.

17. GÖRECELİ VİGOR ENDEKSİ (RELATİVE VİGOR INDEX - RVI)

Fiyat hareketlerinin gücünü ölçer ve RSI'ya benzer şekilde çalışır.

18. AROON GÖSTERGESİ

Trend değişim noktalarını belirlemek için kullanılır. Aroon Up'ın Aroon Down'ı yukarı kesmesi yükselişi, tersi ise düşüşü işaret eder.

19. TERS OMUZ BAŞ OMUZ FORMASYONU

Bir düşüş trendinin sona erdiğini ve yükseliş trendinin başlayabileceğini gösteren klasik bir teknik formasyondur.

20. ÇİFT DİP VE ÇİFT TEPE FORMASYONLARI

Çift dip yükseliş sinyali, çift tepe ise düşüş sinyali olarak kabul edilir.

Teknik analiz, piyasa hareketlerini öngörmek için kullanılan önemli bir araçtır. Ancak her göstergenin kendi avantajları ve dezavantajları bulunur. Yatırımcıların birden fazla göstergeyi bir arada kullanarak daha doğru analiz yapmaları önerilir.