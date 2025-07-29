Finans devinin yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinde Park Avenue binasında 4 kişinin öldüğü saldırıda küresel finans şirketi Blacstone’un yönetici Wesley LePatner'ın da öldüğü ortaya çıktı. Yale Üniversitesi mezunu LePatner daha önce 10 yıl Goldman Sachs’ta çalışmıştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; New York'ta dün bir gökdelende yaşanan silahlı saldırıda 4 kişiyi öldüren Shane Devon Tamura daha sonra intihar etmişti. Shane Devon Tamura'nın üzerinden, Ulusal Futbol Ligi'ni (NFL) suçlayan ve beyninin incelenerek araştırmalara tabii tutulmasını istediği bir intihar notu çıktı.

Saldırgan, kendisinin fiziksel temasın bulunduğu sporlarla ilgilenen sporcularda travma sonucu görülen Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) hastalığına sahip olduğunu iddia ediyordu.

BLACSTONE’UN YÖNETİCİSİ DE HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında, küresel finans şirketi Blackstone’un yöneticilerinden Wesley LePatner’in de olduğu ortaya çıktı. Blackstone, evli ve iki çocuk annesi Wesley LePartner için taziye mesajı yayınladı.

Yale Üniversitesi’nden mezun olan Wesley LePatner daha önce 10 yıldan fazla Goldman Sachs'ta, daha öncesinde de Metropolitan Sanat Müzesi’nde çalışmıştı.

TRUMP’TAN TAZİYE MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim ve bildiğim Manhattan'daki trajik saldırı hakkında bilgilendirildim. Güvenlik güçlerimizin bu çıldırmış adamın neden böyle anlamsız bir şiddet eylemi gerçekleştirdiğinin peşini bırakmayacağından eminim. Dualarım, en büyük fedakarlığı yaparak hayatını kaybeden NYPD polis memuru dahil, 4 kişinin aileleri ile beraber" dedi.

ARACINDAN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI

Polis kayıtlarında saldırgan Shane Devon Tamura'nın 26 Temmuz'da Colorado'dan yola çıkarak 27 Temmuz'da Nebraska ve Iowa'dan geçtiği, 28 Temmuz’da ise New Jersey eyaletindeki Columbia semtinde görüldüğü belirtildi.

Saldırının ardından Tamura’nın kullandığı otomobilde yapılan aramada, tüfek kılıfı, mühimmat, dolu bir tabanca, şarjörler, sırt çantası ve ilaç reçeteleri bulundu.